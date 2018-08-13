В Україні випробували модернізований танк Т-72
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні випробували новий танк Т-72АМТ. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Twitter, передає УНН.
"Це основний бойовий танк Т-72АМТ, який був розроблений та виготовлений ДП "Київський бронетанковий завод". Нині він проходить вогневі випробування на військових полігонах", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, артилерійська система "Гіацинт" успішно пройшла один з етапів випробування.
Снаряди будуть використовуватися для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем - "Гіацинт", яка має велику точність та дальність стрільби до 30 км.
Нагадаємо, українські військові опановують бойову армійську систему ("БАРС") – це методика та система, максимально адаптована до реальних умов бою.
Це основний бойовий танк Т-72АМТ, який був розроблений та виготовлений ДП "Київський бронетанковий завод". Нині він проходить вогневі випробування на військових полігонах.
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