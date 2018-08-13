В Украине испытали модернизированный танк Т-72

"Это основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП "Киевский бронетанковый завод". Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, артиллерийская система "Гиацинт" успешно прошла один из этапов испытания.

Снаряды будут использоваться для стрельбы с одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт", которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 км.

Напомним, украинские военные осваивают боевую армейскую систему ( "БАРС") - это методика и система, максимально адаптированая к реальным условиям боя.

Это основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП "Киевский бронетанковый завод». Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах.



Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии! # НоваАрмия https://t.co/ZTYh5BmE74 pic.twitter.com/yPqZvXXZYh