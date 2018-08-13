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В Украине испытали модернизированный танк Т-72

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В Украине испытали новый танк Т-72АМТ. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Twitter, передает УНН.

В Украине испытали модернизированный танк Т-72

"Это основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП "Киевский бронетанковый завод". Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, артиллерийская система "Гиацинт" успешно прошла один из этапов испытания.

Снаряды будут использоваться для стрельбы с одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт", которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 км.

Напомним, украинские военные осваивают боевую армейскую систему ( "БАРС") - это методика и система, максимально адаптированая к реальным условиям боя.

Это основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП "Киевский бронетанковый завод». Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах.

Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии! # НоваАрмия https://t.co/ZTYh5BmE74 pic.twitter.com/yPqZvXXZYh

- Петр Порошенко (@poroshenko) 13 августа 2018 г.

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