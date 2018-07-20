З’явилося відео, як курсанти ЗСУ тренуються за системою "БАРС"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Українські військові опановують бойову армійську систему ("БАРС") – це методика та система, максимально адаптована до реальних умов бою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"БАРС" покликана не тільки підвищити фізичний рівень наших військових, а й їхній морально-психологічний стан на полі бою. Тобто вчить бійця реагувати швидше і ефективніше в екстремальних умовах сучасного загальновійськового бою.
За час навчання у військовослужбовців формуються спеціальні навички, які дозволять ефективно пересуватися на полі бою, вміло використовувати зброю, виконувати завдання в екстремальних ситуаціях, ефективно вести рукопашний бій та контролювати перебіг подій будь-якої нештатної ситуації.
Довідка УНН.
Бойова армійська система ("БАРС") — це комплексна система навчання, яка містить тактико-спеціальну, гірську, рукопашну, вогневу, медичну, психологічну підготовку та практичну стрільбу.
Нагадаємо, вчора на полігоні під Житомиром десантники-строковики 95-ої окремої десантно-штурмової бригади тренуються на унікальній смузі перешкод, яка поки що є єдиною в Україні.