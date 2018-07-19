На полігоні під Житомиром десантники провели навчання на унікальній смузі перешкод

ukru
Ексклюзив
17:08 • 49402 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 99054 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 95718 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 122762 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 101419 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118608 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159303 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189830 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293179 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167245 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
82 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 47024 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 47554 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 50155 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 45708 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 70550 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 122764 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 162685 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 293179 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 223493 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 249810 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 27834 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 50642 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 55584 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54010 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68250 перегляди
Актуальне
На полігоні під Житомиром десантники провели навчання на унікальній смузі перешкод

На полігоні під Житомиром десантники провели навчання на унікальній смузі перешкод

Київ • УНН

 • 13270 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 19 липня. УНН. На полігоні під Житомиром десантники-строковики 95-ої окремої десантно-штурмової бригади тренуються на унікальній смузі перешкод, яка поки що є єдиною в Україні, повідомляє кореспондент УНН.

Навчання для 90 військових, які у війську 9-10 місяців розділили на два етапи – перший обкатка танком. Десантники повинні були залізти в окоп, над яким проїжджав 40-тонний танк Т-80 – такі вправи дозволяють ліквідувати страх перед бронетехнікою на полі бою.

Наступним етапом стало проходження вогневої смуги перешкод - її створили лише місяць тому. Тут 10 етапів – і на кожному з них військовим потрібно долати перепони: колючий дріт, стіну або ж спускатись до тунелю. Все це супроводжується палаючими шинами, напалмом та стіною густого диму – все як в бойових умовах – температура на деяких етапах може бути більшою за півсотні градусів.

"Це дуже класно. Але атмосфера дуже сильно давить, дуже сильний дим, ну прямо таке, як в пеклі. Коли перебігаєш якусь полосу, там дуже велике полум’я і воно дуже сильно б’є в очі, в тіло, але це терпимо, це дуже швидко проходить", - розповідає строковик Олександр.

Така смуга дає змогу десантникам не лише відпрацювати елементи тактики під час бою у місті або серед бронетехніки. Військові кажуть: найголовніше – молоді хлопці зуміють подолати страх перед реальними бойовими діями, адже тут все, як у бою: стрілянини, вогонь та їдкий дим.

"Ця смуга унікальна тим, що тут поєднано: вона як психологічна, вона ж як і тактична смуга перешкод, штурмова і вона ж як фізична. Уміння у будь-якому разі стануть у нагоді під час бойових дій, тактичні дії - у будь-якому разі. Тут бій в місті поєднаний, і дії на техніці поєднані, і подолання перешкод - воно все поєднано", - розповів старший офіцер групи тактичної підготовки Віктор Винник.

Уже незабаром подібні смуги з’являться і в інших військових частинах.

Нагадаємо, у рамках українсько-американських навчань Sea Breeze-2018 у районі Тендрівської коси відпрацювали комплекс заходів із висадки десанту: з моря на суходіл та з повітря на палубу судна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,759.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.05
Ethereum
$2,063.42