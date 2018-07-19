На полігоні під Житомиром десантники провели навчання на унікальній смузі перешкод

Навчання для 90 військових, які у війську 9-10 місяців розділили на два етапи – перший обкатка танком. Десантники повинні були залізти в окоп, над яким проїжджав 40-тонний танк Т-80 – такі вправи дозволяють ліквідувати страх перед бронетехнікою на полі бою.

Наступним етапом стало проходження вогневої смуги перешкод - її створили лише місяць тому. Тут 10 етапів – і на кожному з них військовим потрібно долати перепони: колючий дріт, стіну або ж спускатись до тунелю. Все це супроводжується палаючими шинами, напалмом та стіною густого диму – все як в бойових умовах – температура на деяких етапах може бути більшою за півсотні градусів.

"Це дуже класно. Але атмосфера дуже сильно давить, дуже сильний дим, ну прямо таке, як в пеклі. Коли перебігаєш якусь полосу, там дуже велике полум’я і воно дуже сильно б’є в очі, в тіло, але це терпимо, це дуже швидко проходить", - розповідає строковик Олександр.

Така смуга дає змогу десантникам не лише відпрацювати елементи тактики під час бою у місті або серед бронетехніки. Військові кажуть: найголовніше – молоді хлопці зуміють подолати страх перед реальними бойовими діями, адже тут все, як у бою: стрілянини, вогонь та їдкий дим.

"Ця смуга унікальна тим, що тут поєднано: вона як психологічна, вона ж як і тактична смуга перешкод, штурмова і вона ж як фізична. Уміння у будь-якому разі стануть у нагоді під час бойових дій, тактичні дії - у будь-якому разі. Тут бій в місті поєднаний, і дії на техніці поєднані, і подолання перешкод - воно все поєднано", - розповів старший офіцер групи тактичної підготовки Віктор Винник.

Уже незабаром подібні смуги з’являться і в інших військових частинах.

Нагадаємо, у рамках українсько-американських навчань Sea Breeze-2018 у районі Тендрівської коси відпрацювали комплекс заходів із висадки десанту: з моря на суходіл та з повітря на палубу судна.