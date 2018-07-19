На полигоне под Житомиром десантники провели учения на уникальной полосе препятствий

Обучение для 90 военных, в армии 9-10 месяцев разделили на два этапа - первый обкатка танком. Десантники должны были залезть в окоп, над которым проезжал 40-тонный танк Т-80 - такие упражнения позволяют ликвидировать страх перед бронетехникой на поле боя.

Следующим этапом стало прохождение огневой полосы препятствий - ее создали всего месяц назад. Здесь 10 этапов - и на каждом из них военным нужно преодолевать преграды: колючую проволоку, стену или спускаться в тоннель. Все это сопровождается горящими шинами, напалмом и стеной густого дыма - все как в боевых условиях - температура на некоторых этапах может быть больше полусотни градусов.

"Это очень классно. Но атмосфера очень сильно давит, очень сильный дым, ну прямо такое, как в аду. Когда перебегаешь какую полосу, там очень большое пламя и оно очень сильно бьет в глаза, в тело, но это терпимо это очень быстро проходит", - рассказывает срочник Александр.

Такая полоса позволяет десантникам не только отработать элементы тактики во время боя в городе или среди бронетехники. Военные говорят: самое главное - молодые ребята сумеют преодолеть страх перед реальными боевыми действиями, ведь здесь все, как в бою: стрельбы, огонь и едкий дым.

"Эта полоса уникальна тем, что здесь сочетаются: она как психологическая, она же как и тактическая полоса препятствий, штурмовая и она же как физическая. Умение в любом случае пригодятся во время боевых действий, тактические действия - в любом случае. Здесь бой в городе совмещен, и действия на технике объединены, и преодоление препятствий - оно все объединено", - рассказал старший офицер группы тактической подготовки Виктор Винник.

Уже вскоре подобные полосы появятся и в других воинских частях.

Напомним, в рамках украинского-американских учений Sea Breeze-2018 в районе Тендровской косы отработали комплекс мероприятий по высадке десанта: с моря на сушу и с воздуха на палубу судна.