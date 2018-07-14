Sea Breeze-2018: спецпризначенці показали висадку з гелікоптера на судно
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У рамках українсько-американських навчань Sea Breeze-2018 протягом трьох днів пройшла активна морська фаза. У районі Тендрівської коси відпрацьовувався комплекс заходів із висадки десанту: з моря на суходіл та з повітря на палубу судна, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Місцевість, умовно захоплену терористичними елементами, штурмувала міжнародна група морських піхотинців. Вони висаджувалися з десантного корабля ВМС ЗСУ, відпрацьовуючи злагодженість та відточуючи майстерність.
Крім того, до програми навчань вперше включено висадку з гелікоптера на судно. Елемент непростий та небезпечний, адже необхідно врахувати силу й напрямок повітряних потоків під гвинтами вертольоту, розрахувати натяжку спеціального спускового пристрою, зробити поправку на хвилювання моря тощо. Тому й "обкатати" його доручили бійцям спеціальних підрозділів – підрозділу спеціального призначення Морської охорони Держприкордонслужби та спецпризначенцям ВМС ЗСУ.
Тим часом, у морі завершено відпрацювання завдань міжнародними тактичними групами кораблів та катерів. Спільно з ВМС ЗСУ та двома кораблями 6-го флоту США, болгарським корветом, турецьким фрегатом та підводним човном два кораблі та катер Морської охорони Держприкордонслужби протягом трьох днів провели артилерійські стрільби, відпрацювали взаємосумісність, злагодженість та елементи системи управління та планування операцій за стандартами НАТО.
У відомстві відзначили, що вперше багатонаціональний штаб навчань був розгорнутий та працював автономно, безпосередньо в морі, на борту корабля партнерів.
Нагадаємо, в акваторії Чорного моря з 9 по 21 липня відбудуться міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018.