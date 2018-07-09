Сьогодні в Україні стартують масштабні військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В акваторії Чорного моря, сьогодні, 9 липня, стартують міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018. У навчаннях візьмуть участь військово-морські сили 17 країн світу. Про це повідомляє УНН.
В ході навчань відпрацьовуватимуться різні завдання, в тому числі припинення незаконної діяльності на морі, протидія в повітрі і під водою, десантні, а також пошуково-рятувальні операції.
Передбачається, що в цьому році навчання пройдуть з 9 по 21 липня і охоплять північно-західну частину моря.
Туреччина направила до берегів України фрегат TCG Yavuz і підводний човен TCG Yıldıray.
У навчаннях беруть також участь турецька мобільна група Міжнародного центру забезпечення морської безпеки - MARSEC COE і три офіцерів ВМС Туреччини.
Поряд з Туреччиною в навчаннях задіяні представники ВМС США, Болгарії, Канади, Грузії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Великобританії, Швеції, Італії, Данії, Естонії, України та Греції.
Нагадаємо, позавчора флагманський корабель 6-го флоту ВМС США USS Mount Whitney увійшов в Чорне море і направляється в Одесу, щоб взяти участь в американо-українських військово-морських навчаннях Sea Breeze 2018.
Sea Breeze проводяться щорічно, починаючи з 1997 року, відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин" між Україною і США. Навчання відкриті і для інших країн.