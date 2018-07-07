Два боевых корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной

“Корабль Mount Whitney вошел в Черное море 7 июля для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также улучшение подготовки военно-морских сил союзников и партнеров НАТО. В рамках этой миссии корабль примет участие в учениях Sea Breeze 2018”, — говорится в распространенном заявлении. В пятницу с теми же целями в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter, добавил командования.

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Как указывается в заявлении, “в ходе учений будут отрабатываться различные задачи, в том числе прекращение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции”. Предполагается, что в этом году обучение пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря.

Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с “Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений” между Украиной и США. Обучение открыты и для других стран.