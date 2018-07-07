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Флагман США увійшов у Чорне море для спільних навчань з українським флотом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Флагманський корабель 6-го флоту ВМС США USS Mount Whitney увійшов у суботу в Чорне море і направляється в Одесу, щоб взяти участь в американо-українських військово-морських навчаннях Sea Breeze 2018. Про це повідомило командування 6-го флоту, який базується в Неаполі, передає УНН.

“Корабель Mount Whitney увійшов у Чорне море 7 липня для проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі і зміцнення регіональної морської стабільності, а також поліпшення підготовки військово-морських сил союзників і партнерів НАТО. В рамках цієї місії корабель візьме участь у навчаннях Sea Breeze 2018” , - йдеться в поширеній заяві. У п’ятницю з тими ж цілями в Чорне море увійшов ракетний есмінець USS Porter, додало командування.

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Як вказується в заяві, “в ході навчань відпрацьовуватимуться різні завдання, в тому числі припинення незаконної діяльності на морі, протидія в повітрі і під водою, десантні, а також пошуково-рятувальні операції”. Передбачається, що в цьому році навчання пройдуть з 9 по 21 липня і охоплять північно-західну частину моря.

Sea Breeze проводяться щорічно, починаючи з 1997 року, згідно з “Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин” між Україною і США. Навчання відкриті і для інших країн.

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