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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57840 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106917 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128229 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135499 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171377 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154063 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141643 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118350 просмотра

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Сегодня в Украине стартуют масштабные военные учения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В акватории Черного моря, сегодня, 9 июля, стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В учениях примут участие военно-морские силы 17 стран мира. Об этом сообщает УНН.

В ходе учений будут отрабатываться различные задачи, в том числе прекращение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции.

Предполагается, что в этом году обучение пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря.

Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.

В учениях принимают также участие турецкая мобильная группа Международного центра обеспечения морской безопасности - MARSEC COE и три офицеров ВМС Турции.

Наряду с Турцией в учениях задействованы представители ВМС США, Болгарии, Канады, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Великобритании, Швеции, Италии, Дании, Эстонии, Украины и Греции.

Напомним, позавчера флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море и направляется в Одессу, чтобы принять участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018.

Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с “Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений” между Украиной и США. Обучение открыты и для других стран.

Украинские Национальные Новости

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