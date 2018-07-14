Sea Breeze-2018: спецназовцы показали высадку с вертолета на судно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В рамках украинского-американских учений Sea Breeze-2018 в течение трех дней прошла активная морская фаза. В районе Тендровской косы отрабатывался комплекс мероприятий по высадке десанта: с моря на сушу и с воздуха на палубу судна, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Местность, условно захваченную террористическими элементами, штурмовала международная группа морских пехотинцев. Они высаживались с десантного корабля ВМС ВСУ, отрабатывая слаженность и оттачивая мастерство.
Кроме того, в программу учений впервые включено высадку с вертолета на судно. Элемент непростой и опасный, ведь необходимо учесть силу и направление воздушных потоков под винтами вертолета, рассчитать натяжку специального спускового устройства, сделать поправку на волнение моря и тому подобное. Поэтому и "обкатать" его поручили бойцам специальных подразделений - подразделения специального назначения Морской охраны Госпогранслужбы и спецназовцам ВМС ВСУ.
Между тем, в море завершена отработка задач международными тактическими группами кораблей и катеров. Совместно с ВМС ВСУ и двумя кораблями 6-го флота США, болгарским корветом, турецким фрегатом и подводной лодкой два корабля и катер Морской охраны Госпогранслужбы в течение трех дней провели артиллерийские стрельбы, отработали совместимость, слаженность и элементы системы управления и планирования операций по стандартам НАТО.
В ведомстве отметили, что впервые многонациональный штаб учений был развернут и работал автономно, непосредственно в море, на борту корабля партнеров.
Напомним, в акватории Черного моря с 9 по 21 июля состоятся международные военно-морские учения Sea Breeze-2018.