Появилось видео, как курсанты ВСУ тренируются по системе "БАРС"

"БАРС" призвана не только повысить физический уровень наших военных, но и их морально-психологическое состояние на поле боя. То есть учит бойца реагировать быстрее и эффективнее в экстремальных условиях современного общевойскового боя.

За время обучения у военнослужащих формируются специальные навыки, которые позволят эффективно передвигаться на поле боя, умело использовать оружие, выполнять задания в экстремальных ситуациях, эффективно вести рукопашный бой и контролировать ход событий любой нештатной ситуации.

Справка УНН.

Боевая армейская система ( "БАРС") - это комплексная система обучения, которая содержит тактико-специальную, горную, рукопашную, огневую, медицинскую, психологическую подготовку и практическую стрельбу.



Напомним, вчера на полигоне под Житомиром десантники-срочники девяносто пятого отдельной десантно-штурмовой бригады тренируются на уникальной полосе препятствий, которая пока является единственной в Украине.