Появилось видео, как курсанты ВСУ тренируются по системе "БАРС"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинские военные осваивают боевую армейскую систему ( "БАРС") - это методика и система, максимально адаптирована к реальным условиям боя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"БАРС" призвана не только повысить физический уровень наших военных, но и их морально-психологическое состояние на поле боя. То есть учит бойца реагировать быстрее и эффективнее в экстремальных условиях современного общевойскового боя.
За время обучения у военнослужащих формируются специальные навыки, которые позволят эффективно передвигаться на поле боя, умело использовать оружие, выполнять задания в экстремальных ситуациях, эффективно вести рукопашный бой и контролировать ход событий любой нештатной ситуации.
Справка УНН.
Боевая армейская система ( "БАРС") - это комплексная система обучения, которая содержит тактико-специальную, горную, рукопашную, огневую, медицинскую, психологическую подготовку и практическую стрельбу.
Напомним, вчера на полигоне под Житомиром десантники-срочники девяносто пятого отдельной десантно-штурмовой бригады тренируются на уникальной полосе препятствий, которая пока является единственной в Украине.