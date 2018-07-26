ЗСУ успішно випробували систему "Гіацинт"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Артилерійська система "Гіацинт" успішно пройшла один з етапів випробування. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Президента України Петра Порошенка у Facebook.
"152-мм великокаліберні снаряди для артилерійської системи "Гіацинт", які розробив та виробляє Державний концерн "Укроборонпром", успішно пройшли один з етапів випробувань", - написав Президент.
Він додав, що стрільби, на полігоні Чернігівської області, проводили українські артилеристи, а їх результат оцінювався комісією Ministry of Defense of Ukraine.
Під час стрільб були використані бойові осколково-фугасні снаряди. А для оцінки балістичних характеристик снарядів був задіяний передовий балістичний радар виробництва однієї з країн-членів НАТО.
Снаряди будуть використовуватися для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем - "Гіацинт", яка має велику точність та дальність стрільби до 30 км.
Нагадаємо, українські військові опановують бойову армійську систему ("БАРС") – це методика та система, максимально адаптована до реальних умов бою.