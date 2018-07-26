ВСУ успешно испытали систему "Гиацинт"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Артиллерийская система "Гиацинт" успешно прошла один из этапов испытания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Президента Украины Петра Порошенко в Facebook.
"152-мм крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы "Гиацинт", которые разработал и производит Государственный концерн "Укроборонпром", успешно прошли один из этапов испытаний", - написал Президент.
Он добавил, что стрельбы на полигоне Черниговской области, проводили украинские артиллеристы, а их результат оценивался комиссией Ministry of Defense of Ukraine.
Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.
Снаряды будут использоваться для стрельбы с одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт", которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 км.
Напомним, украинские военные осваивают боевую армейскую систему ( "БАРС") - это методика и система, максимально адаптирована к реальным условиям боя.