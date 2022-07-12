В Херсонской области в ходе спецоперации из российского плена освобождены пять украинцев - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Во временно захваченной оккупантами Херсонской области в ходе спецоперации из плена освобождены пять украинцев, среди них был военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает Главное управление разведки МОУ, передает УНН.
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"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Детали
В ГУР отметили, что среди освобожденных из плена - военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. В настоящее время они получают должное лечение.
Дополнение
В рамках масштабного обмена с российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали". Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.
Также недавно из российского плена освободили 17 украинцев: 16 военных и одного гражданского. Пятеро освобожденных украинцев тяжелоранены, они нуждаются в неотложном лечении.