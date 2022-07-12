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На Херсонщині під час спецоперації з російського полону звільнено п'ятьох українців - ГУР

На Херсонщині під час спецоперації з російського полону звільнено п'ятьох українців - ГУР

Київ • УНН

 • 167971 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. На тимчасово захопленій окупантами території Херсонській області під час спецоперації з полону звільнено п’ятьох українців, серед них був військовослужбовець Збройних сил України, повідомляє Головне управління розвідки МОУ, передає УНН.

Цитата

"У ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів", - ідеться в повідомленні.

Деталі

У ГУР зазначили, що серед звільнених з полону - військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі вони отримують належне лікування.

Доповнення 

У межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі". Більшість звільнених українців мають тяжкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Усі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Також нещодавно з російського полону звільнили 17 українців: 16 військових та одного цивільного. П’ятеро звільнених українців тяжкопоранені, вони потребують невідкладного лікування.

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