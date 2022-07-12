На Херсонщині під час спецоперації з російського полону звільнено п'ятьох українців - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. На тимчасово захопленій окупантами території Херсонській області під час спецоперації з полону звільнено п’ятьох українців, серед них був військовослужбовець Збройних сил України, повідомляє Головне управління розвідки МОУ, передає УНН.
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"У ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів", - ідеться в повідомленні.
Деталі
У ГУР зазначили, що серед звільнених з полону - військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі вони отримують належне лікування.
Доповнення
У межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі". Більшість звільнених українців мають тяжкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Усі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
Також нещодавно з російського полону звільнили 17 українців: 16 військових та одного цивільного. П’ятеро звільнених українців тяжкопоранені, вони потребують невідкладного лікування.