З російського полону звільнили 17 українців

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"Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного", – ідеться у повідомленні.

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Обмін провели за формулою 17 на 15.

П’ятеро звільнених українців тяжкопоранені, вони потребують невідкладного лікування.

Нагадаємо

Сьогодні стало відомо, що в межах обміну з рф Україні повернули ще 46 тіл загиблих військових, серед них 21 захисник “Азовсталі”.