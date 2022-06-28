З російського полону звільнили 17 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні з російського полону звільнили 17 українців: 16 військових та одного цивільного. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, інформує УНН.
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"Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного", – ідеться у повідомленні.
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Обмін провели за формулою 17 на 15.
П’ятеро звільнених українців тяжкопоранені, вони потребують невідкладного лікування.
Нагадаємо
Сьогодні стало відомо, що в межах обміну з рф Україні повернули ще 46 тіл загиблих військових, серед них 21 захисник “Азовсталі”.