Из российского плена освободили 17 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня из российского плена освободили 17 украинцев: 16 военных и одного гражданского. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует УНН.
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"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский", – говорится в сообщении.
Детали
Обмен провели по формуле 17 на 15.
Пятеро освобожденных украинцев тяжелораненые, они нуждаются в неотложном лечении.
Напомним
Сегодня стало известно, что в рамках обмена с рф Украине вернули еще 46 тел погибших военных, среди них 21 защитник “Азовстали”.