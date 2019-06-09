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В Херсонской области пенсионер застрелил супругов

В Херсонской области пенсионер застрелил супругов

Киев  •  УНН

 • 11288 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В субботу вечером в Каланчакском районе Херсонской области 66-летний пенсионер в ходе употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры застрелил мужа с жену. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.

По информации правоохранителей, 8 июня в дежурную часть Каланчацкого отделения полиции позвонила жительница райцентра, которая заявила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего гражданина и 45-летнюю женщину, по адресу их совместного проживания.

Следователи обнаружили подозреваемого по месту его проживания в нетрезвом состоянии. Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках. Пенсионер рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал, что натворил.

Правоохранители изъяли у мужчины ружье и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Пенсионер задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Открытое уголовное производство по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”. Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНН, в Винницкой области пьяный мужчина в ходе ссоры ударил ножом свою сожительницу, которая держала на руках малолетнего ребенка, в результате чего она также получила ранения.

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