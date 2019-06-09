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На Херсонщині пенсіонер застрелив подружжя

На Херсонщині пенсіонер застрелив подружжя

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У суботу ввечері в Каланчацькому районі Херсонської області 66-річний пенсіонер в ході вживання спиртних напоїв та раптової сварки застрелив чоловіка з жінкою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.

За інформацією правоохоронців, 8 червня до чергової частини Каланчацького відділення поліції зателефонувала мешканка райцентру, яка заявила, що її колишній чоловік застрелив 42-річного громадянина та 45-річну жінку, за адресою їх спільного проживання.

Слідчі виявили підозрюваного за місцем його мешкання в нетверезому стані. Він сидів на подвір’ї з мисливською рушницею в руках. Пенсіонер розповів поліцейським, що близько 17:00 прийшов до потерпілих в гості. Під час застілля господар будинку приревнував гостя до своєї співмешканки. Виникла сварка та бійка. Підозрюваний збігав додому за рушницею, повернувся назад та застрелив подружжя. Після чого зателефонував синові та розповів, що накоїв.

Правоохоронці вилучили у чоловіка рушницю та направили на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Пенсіонер затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відкрите кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, на Вінничині п’яний чоловік у ході сварки вдарив ножем свою співмешканку, яка тримала на руках малолітню дитину, внаслідок чого вона також отримала поранення.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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