Чоловік вдарив ножем співмешканку і малолітню дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На Вінничині п’яний чоловік у ході сварки вдарив ножем свою співмешканку, яка тримала на руках малолітню дитину, внаслідок чого вона також отримала поранення. Зловмиснику загрожує 8 років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
У лікарню зателефонував 38-річний чоловік та повідомив, що його співмешканка впала з драбини та потребує медичної допомоги. Медики, які оглядали жінку одразу ж повідомили у поліцію, оскільки виявилось, ушкодження, виявлені на тілі потерпілої – ножові поранення.
Коли на місце прибули поліцейські, жінка зізналась, що поранення вона отримала від співмешканця під час сварки. Між подружжям виник побутовий конфлікт, який нетверезий чоловік вирішив за допомогою кухонного ножа. Правопорушник наніс жінці кілька ударів, один з яких виявися проникаючим. Під час конфлікту потерпіла на руках тримала малолітню дитину, вона також отримала непроникаюче поранення.
Правопорушник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного.
Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік з розладами психіки вчинив різанину.