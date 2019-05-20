Чоловік вдарив ножем співмешканку і малолітню дитину

КИЇВ. 20 травня. УНН. На Вінничині п’яний чоловік у ході сварки вдарив ножем свою співмешканку, яка тримала на руках малолітню дитину, внаслідок чого вона також отримала поранення. Зловмиснику загрожує 8 років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.