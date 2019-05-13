У Кропивницькому чоловік з розладами психіки вчинив різанину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні, 13 травня, у Кропивницькому чоловік з можливими розладами психіки травмував громадянина. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП в області.
Попередньо, постраждалий отримав непроникаюче ножове поранення.
Місцезнаходження нападника встановили. Обставини пригоди з’ясовують правоохоронці.
Як повідомляв УНН, чоловік порізав шию своїй співмешканці.
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