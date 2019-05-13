В Кропивницком человек с расстройствами психики устроил резню
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня, 13 мая, в Кропивницком человек с возможными нарушениями психики травмировал гражданина. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ ЧП в области.
Предварительно, пострадавший получил непроникающей ножевое ранение.
Местонахождение нападающего установили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Как сообщал УНН, мужчина порезал шею своей сожительнице.
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Напомним, в Сумской убили мужчину и его сестру