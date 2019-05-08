Чоловік порізав шию своїй співмешканці

КИЇВ. 8 травня. УНН. Під час розпивання алкогольних напоїв в Шепетівці Хмельницької області жінці порізав шию, пошкодивши вену, співмешканець, який раніше був судимий за вбивство. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Хмельницької області.