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Чоловік порізав шию своїй співмешканці

Чоловік порізав шию своїй співмешканці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Під час розпивання алкогольних напоїв в Шепетівці Хмельницької області жінці порізав шию, пошкодивши вену, співмешканець, який раніше був судимий за вбивство. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Хмельницької області.

"Ввечері 7 травня до Шепетівської райлікарні карета швидкої допомоги доставила з місця проживання шепетівчанку з різаною раною шиї, зокрема, була пошкоджена вена. Лікарів викликали сусіди потерпілої, які збіглися на її крик про допомогу", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що тілесне ушкодження жінці заподіяв її співмешканець, 1967 року народження. Того вечора вони вдома разом розпивали алкогольні напої, вказали правоохоронці.

Як з’ясувалося, чоловік ніде не працював, а у 2004 році вже був засуджений до позбавлення волі за умисне вбивство. У скоєному він зізнався.

"Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України — замах на навмисне вбивство", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці розслідують замах на вбивство місцевого жителя.

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