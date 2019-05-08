Мужчина порезал шею своей сожительнице
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во время распития алкогольных напитков в Шепетовке Хмельницкой области женщине порезал шею, повредив вену, ранее судимый за убийство сожитель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.
"Вечером 7 мая в Шепетовскую райбольницу карета скорой помощи доставила по месту жительства шепетовчанку с резаной раной шеи, в частности, была повреждена вена. Врачей вызвали соседи потерпевшей, которые сбежались на ее крик о помощи", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что телесные повреждения женщине причинил ее сожитель, 1967 года рождения. В тот вечер они дома вместе распивали алкогольные напитки, указали правоохранители.
Как выяснилось, мужчина нигде не работал, а в 2004 году уже был осужден к лишению свободы за умышленное убийство. В содеянном он сознался.
"Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины - покушение на умышленное убийство", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Одессе правоохранители расследуют покушение на убийство местного жителя.