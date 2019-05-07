У Одесі молодик вдарив ножем незнайомця посеред вулиці

Як зазначається, інцидент стався на проспекті Академіка Глушка. Зловмисник посеред вулиці посперечався з незнайомцем, після чого поранив 33–річного одесита в поперек та груди і швидко втік з місця події. Медичних працівників та поліцейських на допомогу тяжко пораненому потерпілому викликали очевидці.

Зловмисника знайшли за кілька днів в орендованій квартирі. Чоловікові – 26, він уродженець Запоріжжя.

Наразі за фактом замаху на умисне вбивство проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Фігурантові вже повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, біля столичного нічного клубу сталася бійка з різаниною.