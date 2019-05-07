Біля столичного нічного клубу сталася бійка з різаниною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У столиці патрульні поліцейські затримали правопорушника, який ножем поранив киянина під час конфлікту біля нічного клубу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
За даними поліції, на вулиці Вишгородській між двома чоловіками, які були незнайомі один з одним, біля нічного клубу виник конфлікт, який переріс у бійку. У результаті один із учасників отримав ножове поранення у груди. Його госпіталізували до медичного закладу.
"Під час відпрацювання злочину ми встановили особу правопорушника та затримали його. Ним виявився 33-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - вказав начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Віталій Толстов.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Фігурантові оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у столиці чоловік вдарив ножем поліцейського.