У столичного ночного клуба произошла драка с поножовщиной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В столице патрульные полицейские задержали правонарушителя, который ножом ранил киевлянина во время конфликта возле ночного клуба. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
По данным полиции, на улице Вышгородской между двумя мужчинами, которые были незнакомы друг с другом, возле ночного клуба возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников получил ножевое ранение в грудь. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
"Во время отработки преступления мы установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался 33-летний киевлянин, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", - отметил начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Виталий Толстов.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в столице мужчина ударил ножом полицейского.