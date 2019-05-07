В Одессе парень ударил ножом незнакомца посреди улицы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 79572 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101200 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105656 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129609 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113081 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138766 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144796 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130223 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130295 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Одессе парень ударил ножом незнакомца посреди улицы

В Одессе парень ударил ножом незнакомца посреди улицы

Киев  •  УНН

 • 23635 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Одессе правоохранители расследуют покушение на убийство местного жителя, которое совершил 26-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции.

Как сообщается, инцидент произошел на проспекте Академика Глушко. Злоумышленник посреди улицы поспорил с незнакомцем, после чего ранил 33-летнего одессита в поясницу и грудь и быстро скрылся с места происшествия. Медицинских работников и полицейских на помощь тяжело раненому пострадавшему вызвали очевидцы.

Злоумышленника нашли через несколько дней в съемной квартире. Мужчине - 26, он уроженец Запорожья.

По факту покушения на умышленное убийство проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту уже сообщено о подозрении. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, у столичного ночного клуба произошла драка с поножовщиной.

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