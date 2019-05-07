В Одессе парень ударил ножом незнакомца посреди улицы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Одессе правоохранители расследуют покушение на убийство местного жителя, которое совершил 26-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции.
Как сообщается, инцидент произошел на проспекте Академика Глушко. Злоумышленник посреди улицы поспорил с незнакомцем, после чего ранил 33-летнего одессита в поясницу и грудь и быстро скрылся с места происшествия. Медицинских работников и полицейских на помощь тяжело раненому пострадавшему вызвали очевидцы.
Злоумышленника нашли через несколько дней в съемной квартире. Мужчине - 26, он уроженец Запорожья.
По факту покушения на умышленное убийство проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту уже сообщено о подозрении. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Напомним, у столичного ночного клуба произошла драка с поножовщиной.