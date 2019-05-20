Мужчина ударил ножом сожительницу и малолетнего ребенка

В больницу позвонил 38-летний мужчина и сообщил, что его сожительница упала с лестницы и нуждается в медицинской помощи. Медики, которые осматривали женщину, сразу же сообщили в полицию, так как оказалось, что повреждения, обнаруженные на теле потерпевшей - ножевые ранения.

Когда на место прибыли полицейские, женщина призналась, что ранения она получила от сожителя во время ссоры. Между супругами возник бытовой конфликт, нетрезвый мужчина решил с помощью кухонного ножа. Правонарушитель нанес женщине несколько ударов, один из которых оказался проникающим. Во время конфликта пострадавшая на руках держала малолетнего ребенка, он также получил непроникающее ранение.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры.

Напомним, в Кропивницком мужчина с расстройствами психики совершил резню.