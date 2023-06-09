На Херсонщине ожидается ухудшение погодных условий: синоптики предупреждают о грозовых дождях и граде

Детали

По прогнозам синоптиков, в течение 11-13 июня в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града. Шквал и порывы ветра ожидается на уровне 15-20 метров в секунду.

Дополнение

Каховское водохранилище после подрыва дамбы продолжает мелеть, в целом спад воды уже достиг 4,7 метра и на сегодняшнее утро в районе Никополя уровень воды достигал отметки в 11,74 м.

Уровень воды в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС снизился еще на 15 сантиметров.