На Херсонщине ожидается ухудшение погодных условий: синоптики предупреждают о грозовых дождях и граде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Херсонской области ожидается ухудшение погодных условий. Херсонский областной центр по гидрометеорологии предупреждает о грозовых дождях и, местами, граде, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, в течение 11-13 июня в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града. Шквал и порывы ветра ожидается на уровне 15-20 метров в секунду.
Дополнение
Каховское водохранилище после подрыва дамбы продолжает мелеть, в целом спад воды уже достиг 4,7 метра и на сегодняшнее утро в районе Никополя уровень воды достигал отметки в 11,74 м.
Уровень воды в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС снизился еще на 15 сантиметров.