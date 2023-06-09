Рівень води на Херсонщині впав до 5,23 метра - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Рівень води у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС знизився ще на 15 сантиметрів, повідомив в ефірі телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Якщо зранку була вода 5,38 метра, вже зараз на цю годину, на 12:00, - 5,23 метра - всього 15 сантиметрів", - сказав Прокудін.
"Але в той же час вся вода, яка зайшла в Інгулець і в інші річки, вона може повертатися. Тобто, ми прогнозуємо, що рівень води може впасти до 2,5-1,5 метра і залишиться на тому рівні, поки вся вода з інших тих річок не повернеться. Це може десь приблизно 10 днів затягнути процес осушення нашої правобережної, лівобережної Херсонщини", - пояснив він.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
У зоні підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС опинилося близько 600 кв. км території.