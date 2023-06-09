Уровень воды в Херсонской области упал до 5,23 метра - глава ОВА

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"Если утром была вода 5,38 метра, уже сейчас на этот час, на 12:00, - 5,23 метра - всего 15 сантиметров", - сказал Прокудин.

"Но в то же время вся вода, которая зашла в Ингулец и в другие реки, она может возвращаться. То есть, мы прогнозируем, что уровень воды может упасть до 2,5-1,5 метра и останется на том уровне, пока вся вода из других тех рек не вернется. Это может где-то примерно 10 дней затянуть процесс осушения нашей правобережной, левобережной Херсонщины", - пояснил он.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В зоне подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС оказалось около 600 кв. км территории.