На Херсонщині очікується погіршення погодних умов: синоптики попереджають про грозові дощі та град
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Херсонській області очікується погіршення погодних умов. Херсонський обласний центр з гідрометеорології попереджає про грозові дощі та, місцями, град, передає УНН.
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За прогнозами синоптиків, протягом 11-13 червня в регіоні очікуються грозові дощі, місцями можливі опади у вигляді граду. Шквал та пориви вітру очікується на рівні 15-20 метрів на секунду.
Доповнення
Каховське водосховище після підриву дамби продовжує міліти, загалом спад води вже сягнув 4,7 метра і на сьогоднішній ранок в районі Нікополя рівень води сягав позначки в 11,74 м.
Рівень води у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС знизився ще на 15 сантиметрів.