На Херсонщине нацгвардейцы уничтожили российскую наблюдательную станцию

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“Нацгвардейцы 11-й бригады с помощью FPV-дрона уничтожили рашистскую станцию дальнего визуального наблюдения „Муром-М“. Она была установлена на Конковском мосту со стороны оккупированных Олешков. Не видеть больше оккупантам ни наших действий, ни своих перспектив”, — отметили в пресс-службе Сил обороны Юга.

Дополнительно

“Муром-М” — это наблюдательная система, оснащенная оптической камерой с мощным зумом, и предназначенная для дальнего визуального наблюдения на расстоянии до 10 км в дневное время. А с помощью тепловизора способна обнаруживать в темноте автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

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Напомним

Недавно УНН писал, со ссылкой на данные СБУ, об операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Там спецназовцы взорвали авто с российскими военными и сотрудниками фсб. В результате взрыва один “фсбшник” погиб, другой попал в реанимацию в тяжелом состоянии.