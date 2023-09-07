У Херсонській області підірвали авто з російськими "фсбшниками" та військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області співробітники Служби безпеки підірвали авто з російськими військовими та співробітниками фсб. У результаті вибуху один "фсбшник" загинув, інший - в реанімації у важкому стані. Про це журналісту УНН повідомили джерела в Службі безпеки України.
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"В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими фсбшниками та військовими. В результаті вибуху один фсбшник задвохсотився відразу. Другий – поки що в реанімації у важкому стані. Троє вояк, які їх супроводжували в авто, поранені", - повідомили джерела.
Також джерела підтверджують, що до чергової "бавовни" доклала руку СБУ.
Деталі
За словами співрозмовників, підірвані представники фсб "працювали" в тимчасово окупованому Скадовську, а в Олешки "навідувалися для фільтраційних заходів і заодно – щоб катувати українців".
"Така доля чекає на кожного окупанта, який ступив на українську землю, без сумнівів", - додали джерела в СБУ.
Нагадаємо
Як повідомляло УНН з посиланням на джерела в СБУ, співробітники Служби безпеки у так званій "лнр" підірвали у власному помешканні юрія афанасьєвського, який очолював митницю псевдореспубліки.