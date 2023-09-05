В "лнр" підірвали афанасьєвського, який очолював митницю "республіки"

Цитата

«У т.з. лнр підірвали юрія афанасьєвського, який очолював митницю «республіки»», - повідомило джерело.

Також джерела підтверджують, що чергова «бавовна» - справа рук СБУ.

«Його підірвали у власному помешканні. афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані. Цей «діяч», який є генерал-майором та агентом центрального апарату фсб, відомий тим, що став «фінансистом» голови т.з. лнр леоніда пасічника», - розповіли джерела в СБУ.

Джерела повідомляють, що він «відмивав» кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На афанасьєвського накладені персональні санкції ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Японії.

«Сподіваємося, що найближчим часом він змінить свій статус із «трьохсотого» на «двохсотого», - додали джерела в СБУ.