Ворожий обстріл амбулаторії на Херсонщині: збільшилась кількість постраждалих

Деталі

11 вересня близько 13:50 російські війська вчергове обстріляли Станіславську громаду Херсонського району. Поцілили по будівлі медичної амбулаторії.

Через обстріл медзакладу у Станіславі постраждали дві жінки – 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв про одного постраждалого внаслідок обстрілу рф амбулаторії на Херсонщині.

Додамо

За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації Херсонської області. Дві людини дістали поранення.