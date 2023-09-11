Ворожий обстріл амбулаторії на Херсонщині: збільшилась кількість постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Через російський обстріл амбулаторії у селищі Станіслав Херсонської області у понеділок, 11 вересня, постраждали дві жінки - фельдшерка та літня пацієнтка. Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
11 вересня близько 13:50 російські війська вчергове обстріляли Станіславську громаду Херсонського району. Поцілили по будівлі медичної амбулаторії.
Через обстріл медзакладу у Станіславі постраждали дві жінки – 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв про одного постраждалого внаслідок обстрілу рф амбулаторії на Херсонщині.
Додамо
За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації Херсонської області. Дві людини дістали поранення.