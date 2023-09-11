росіяни обстріляли амбулаторію на Херсонщині: працівник закладу отримав поранення

Цитата

“російська армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав. Мінно-вибухову травму та контузію дістав фельдшер. Постраждалому надають меддопомогу”, - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах.

Доповнення

За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації Херсонської області. Дві людини дістали поранення.