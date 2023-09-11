росіяни обстріляли амбулаторію на Херсонщині: працівник закладу отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Російські окупанти у понеділок, 11 вересня, обстріляли амбулаторію у селі Станіслав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки фельдшер отримав поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“російська армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав. Мінно-вибухову травму та контузію дістав фельдшер. Постраждалому надають меддопомогу”, - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах.
Доповнення
За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації Херсонської області. Дві людини дістали поранення.