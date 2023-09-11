россияне обстреляли амбулаторию на Херсонщине: работник заведения получил ранения

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“российская армия обстреляла амбулаторию в селе Станислав. Минно-взрывную травму и контузию получил фельдшер. Пострадавшему оказывают медпомощь”, - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, из-за вражеского удара в медицинском учреждении повреждены окна и крыша.

Дополнение

За минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 250 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации Херсонской области. Два человека получили ранения.