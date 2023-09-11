Вражеский обстрел амбулатории на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Детали

11 сентября около 13:50 российские войска в очередной раз обстреляли Станиславскую громаду Херсонского района. Попали по зданию медицинской амбулатории.

Из-за обстрела медучреждения в Станиславе пострадали две женщины – 33-летняя фельдшер и 63-летняя пациентка.

Дополнение

Ранее УНН сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела рф амбулатории на Херсонщине.

Добавим

За прошедшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 250 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации Херсонской области. Два человека получили ранения.