Вражеский обстрел амбулатории на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Из-за российского обстрела амбулатории в поселке Станислав Херсонской области в понедельник, 11 сентября, пострадали две женщины - фельдшер и пожилая пациентка. Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
11 сентября около 13:50 российские войска в очередной раз обстреляли Станиславскую громаду Херсонского района. Попали по зданию медицинской амбулатории.
Из-за обстрела медучреждения в Станиславе пострадали две женщины – 33-летняя фельдшер и 63-летняя пациентка.
Дополнение
Ранее УНН сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела рф амбулатории на Херсонщине.
Добавим
За прошедшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 250 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации Херсонской области. Два человека получили ранения.