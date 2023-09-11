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На Херсонщині нацгвардійці знищили російську спостережну станцію

На Херсонщині нацгвардійці знищили російську спостережну станцію

Київ • УНН

 • 1140926 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. На Херсонщині Нацгвардійці знищили російську спостережну станцію за допомогою FPV-дрона. Відео ліквідації спостережного пункту окупантів показали Сили Оборони Півдня, передає УНН.

Цитата

“Нацгвардійці 11-ої бригади за допомогою FPV-дрона знищили рашистську станцію далекого візуального спостереження „Муром-М“. Вона була встановлена на Конківському мосту з боку окупованих Олешків. Не бачити більше окупантам ані наших дій, ані своїх перспектив”, — відзначили у пресслужбі Сил оборони Півдня.

Додатково

“Муром-М” — це спостережна система, що оснащена оптичною камерою з потужним зумом, і призначена для далекого візуального спостереження на відстані до 10 км у денну пору та з допомогою тепловізору здатна виявляти у темряві автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

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Нагадаємо

Нещодавно УНН писав, із посиланням на дані СБУ, про операцію у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Там спецпризначенці підірвали авто з російськими військовими та співробітниками фсб. У результаті вибуху один “фсбшник” загинув, інший потрапив до реанімації у важкому стані.

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