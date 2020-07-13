В Херсонской области двое суток подряд нет новых больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 900 исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 192 ПЦР-исследования и 723 исследования методом ИФА на выявление коронавируса.
Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано”, — написал он.
Гусев написал, что исследования остальных полученных образцов с базы отдыха дали отрицательный результат.
Поэтому сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 186 человек победили недуг;
— 15 инфицированы на COVID-19;
— 3 — умерли.
“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 18 720 тест-систем”, — написал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 53521 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1383 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.