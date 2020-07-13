На Херсонщині дві доби поспіль немає нових хворих на COVID-19

"За останню добу проведено 192 ПЛР-дослідження та 723 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу.

Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у Херсонській області не зафіксовано", - написав він.

Гусєв написав, що дослідження решти отриманих зразків з бази відпочинку дали негативний результат.

Тож наразі в області 204 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

- 186 людей побороли недуг;

- 15- інфіковані на COVID-19;

- 3 - померли.

"Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 18 720 тест-систем", - написав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 53 521 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 383 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.