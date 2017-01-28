В Херсонской области для добровольцев отряда теробороны провели "День стрелка"

День стрелка, который начался сегодня с Херсонской области, будут проводить регулярно, сообщил корреспонденту УНН глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

"В ходе практических занятий военнообязанными отряда теробороны отработана тактическая подготовка на Олешковском полигоне. Бойцы теробороны учились устанавливать невзрывные заграждения, отработали военно-медицинские навыки, стрельбу, минирование и разминирование объектов", - добавил А.Гордеев.

Как сообщал УНН, резервисты Одесской области примут участие в военных сборах.