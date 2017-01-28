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На Херсонщині для добровольців загону тероборони провели "День стрільця"

На Херсонщині для добровольців загону тероборони провели "День стрільця"

Київ • УНН

 • 7654 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 28 січня. УНН. На Херсонщині розпочались стрільби в рамках "Єдиного всеукраїнського дня стрільця", передає кореспондент УНН.

День стрільця, який започаткували сьогодні на Херсонщині, буде проводитись регулярно, повідомив кореспонденту УНН голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

"У ході практичних занять військовозобов'язаними загону тероборони відпрацьовано тактичну підготовку на Олешківському полігоні. Бійці тероборони вчились встановлювати невибухові загородження, відпрацювали військово-медичні навички, стрільбу, мінування та розмінування об'єктів", - додав А.Гордєєв.

Як повідомляв УНН, резервісти Одеської області візьмуть участь у військових зборах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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