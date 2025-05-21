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На Харьковском направлении россияне накапливают личный состав ближе к линии боевого столкновения - военный

Киев • УНН

 • 820 просмотра

россияне стягивают личный состав к линии столкновения на Харьковском направлении, готовясь к активным штурмовым действиям. Враг комбинированно использует артиллерию, БПЛА, технику и пехоту.

На Харьковском направлении россияне накапливают личный состав ближе к линии боевого столкновения - военный

На Харьковском направлении россияне подтягивают свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения. Это свидетельствует о подготовке врагом активных штурмовых действий, рассказал начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус, сообщает УНН

Детали

Противник пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хотя бы какие-то боевые действия, но в целом не получается ничего у них

- сообщил Помагайбус. 

Он также отметил, что происходит накопление личного состава ближе к государственной границе Украины. Это является свидетельством подготовки активных штурмовых действий.

Видим накопление личного состава ближе к государственной границе. То есть есть попытки к затягиванию личного состава, накоплению. Явно идет подготовка к активным штурмовым действиям противника. Но Силы обороны всегда готовы к отражению

- пояснил военный.

Он также добавил, что действия россиян носят комбинированный характер. Враг применяет артиллерию, беспилотные системы, бронетехнику и пехоту.

Их действия носят комбинированный принцип применения. Это и артиллерия, и беспилотные системы, как на поражение, так и на проведение разведки, плюс тяжелая техника. И в это же время заводят пехоту. На одном направлении отвлекают внимание, на другом идет просачивание

- отметил Помагайбус. 

В то же время Помагайбув сообщил, что разговоры о якобы летнем наступлении россиян не имеют смысла, поскольку враг и так наступает постоянно все четыре года войны.

Российские войска наступают постоянно. И это летнее наступление… Какое летнее наступление, они наступают уже четвертый год

- подытожил военный.

Дополнение

В районе Часового Яра россияне наращивают военный потенциал и штурмуют позиции ВСУ. Активно используют авиацию и БПЛА, усложняя оборону города.

В районе Двуречного в Харьковской области ситуация остается сложной. Захватчики продолжают перебрасывать пехотные подразделения на правый берег реки Оскол. Однако сейчас переправ через реку у врага нет. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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