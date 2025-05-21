Спаду немає, окупанти нарощують наступ - 24-а ОМБр про бої за Часів Яр

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати
Ексклюзив
06:00 • 13109 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

05:00 • 52999 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 52072 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 100236 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 185973 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 82354 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 162662 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 64990 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 228837 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 99551 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
40%
747мм
Популярнi новини

"Можна хімію спробувати": окупанти продовжують застосовувати в Україні хімічну зброю - перехоплення ГУР

20 травня, 22:50 • 27916 перегляди

ISW: путін не планує вести переговори із Зеленським - попри дану Трампу обіцянку

21 травня, 01:23 • 31930 перегляди

росіяни надранок масовано атакували Суми "шахедами": наслідки ударів

02:49 • 22187 перегляди

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

06:43 • 14402 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

07:20 • 22836 перегляди
Публікації

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

05:00 • 53046 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 107635 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 186017 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 162692 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 228861 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

07:20 • 22939 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 132243 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 97210 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 91930 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 173691 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

Спаду немає, окупанти нарощують наступ - 24-а ОМБр про бої за Часів Яр

Київ • УНН

 • 274 перегляди

В районі Часового Яру росіяни нарощують військовий потенціал та штурмують позиції ЗСУ. Активно використовують авіацію та БПЛА, ускладнюючи оборону міста.

Спаду немає, окупанти нарощують наступ - 24-а ОМБр про бої за Часів Яр

В районі Часового Яру на Донеччині все працює на нарощення військового наступального потенціалу росіян. Окупанти кожного дня намагаються влаштовувати штурми, інколи механізовані.

Про це повідомив пресофіцер 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак в ефірі телемарафону, передає УНН.  

Деталі

На запитання, яка ситуація в районі Часового Яру й чи тривають ворожі штурми зараз, чи можливо все пішло на спад, Петричак відповів:

На спад нічого не пішло, навпаки все працює на нарощення військового наступального потенціалу. Ми бачимо, що зараз триває війна в міській забудові, бої тривають кожного дня. Кожного дня окупанти намагаються влаштовувати штурми, інколи механізовані й активно дуже застосовують авіацію

Окрім того, Петричак заявив зараз вагомо змінює хід війни застосування росіянами БПЛА типу "Крило" й квадрокоптерного типу.  

Зараз противник дуже активно завозить на напрямок БПЛА типу оптоволокна. Оптоволокном район Часового Яру та Костянтинівки просто всіяний. Дуже багато його. Також активно застосовують "Крила", які збільшують дистанцію ураження, противник працює над збільшенням дистанції – це змінює війну насправді. Вона складна, але попри ці складнощі 24-та бригада вже рік тримає оборону Часового Яру з переважаючими силами противника й Часів Яр український. Піхота яка там стоїть – це просто титани

- наголосив Петричак.

Перемовинами про припинення вогню росія лише виграла час для наступальних дій - ЦПД20.05.25, 12:35 • 4292 перегляди

Доповнення

27 квітня речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомляв, що росіяни активізували штурмові дії на напрямку Часового Яру на Донеччині. Ворог намагається з півночі проводити штурми для того, щоб відтіснити Сили оборони з позицій. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Brent
$66.24
Bitcoin
$106,514.80
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.47
Золото
$3,312.15
Ethereum
$2,554.18