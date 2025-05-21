Спаду немає, окупанти нарощують наступ - 24-а ОМБр про бої за Часів Яр

В районі Часового Яру на Донеччині все працює на нарощення військового наступального потенціалу росіян. Окупанти кожного дня намагаються влаштовувати штурми, інколи механізовані.

Про це повідомив пресофіцер 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На запитання, яка ситуація в районі Часового Яру й чи тривають ворожі штурми зараз, чи можливо все пішло на спад, Петричак відповів:

На спад нічого не пішло, навпаки все працює на нарощення військового наступального потенціалу. Ми бачимо, що зараз триває війна в міській забудові, бої тривають кожного дня. Кожного дня окупанти намагаються влаштовувати штурми, інколи механізовані й активно дуже застосовують авіацію

Окрім того, Петричак заявив зараз вагомо змінює хід війни застосування росіянами БПЛА типу "Крило" й квадрокоптерного типу.

Зараз противник дуже активно завозить на напрямок БПЛА типу оптоволокна. Оптоволокном район Часового Яру та Костянтинівки просто всіяний. Дуже багато його. Також активно застосовують "Крила", які збільшують дистанцію ураження, противник працює над збільшенням дистанції – це змінює війну насправді. Вона складна, але попри ці складнощі 24-та бригада вже рік тримає оборону Часового Яру з переважаючими силами противника й Часів Яр український. Піхота яка там стоїть – це просто титани - наголосив Петричак.

Перемовинами про припинення вогню росія лише виграла час для наступальних дій - ЦПД

Доповнення

27 квітня речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомляв, що росіяни активізували штурмові дії на напрямку Часового Яру на Донеччині. Ворог намагається з півночі проводити штурми для того, щоб відтіснити Сили оборони з позицій.