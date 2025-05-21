Спада нет, оккупанты наращивают наступление - 24-я ОМБр о боях за Часов Яр

В районе Часового Яра в Донецкой области все работает на наращивание военного наступательного потенциала россиян. Оккупанты каждый день пытаются устраивать штурмы, иногда механизированные.

Об этом сообщил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, какова ситуация в районе Часового Яра и продолжаются ли вражеские штурмы сейчас, или, возможно, все пошло на спад, Петричак ответил:

На спад ничего не пошло, наоборот, все работает на наращивание военного наступательного потенциала. Мы видим, что сейчас идет война в городской застройке, бои продолжаются каждый день. Каждый день оккупанты пытаются устраивать штурмы, иногда механизированные, и активно применяют авиацию

Кроме того, Петричак заявил, что сейчас весомо меняет ход войны применение россиянами БПЛА типа "Крыло" и квадрокоптерного типа.

Сейчас противник очень активно завозит на направление БПЛА типа оптоволокна. Оптоволокном район Часового Яра и Константиновки просто усеян. Очень много его. Также активно применяют "Крылья", которые увеличивают дистанцию поражения, противник работает над увеличением дистанции – это меняет войну на самом деле. Она сложная, но, несмотря на эти сложности, 24-я бригада уже год держит оборону Часового Яра с превосходящими силами противника, и Часов Яр украинский. Пехота, которая там стоит, – это просто титаны - подчеркнул Петричак.

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Дополнение

27 апреля спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщал, что россияне активизировали штурмовые действия на направлении Часового Яра в Донецкой области. Враг пытается с севера проводить штурмы для того, чтобы оттеснить Силы обороны с позиций.