Переговорами о прекращении огня россия только выиграла время для наступательных действий – ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что россия выиграла время для проведения наступательных действий. Государство-агрессор отказало Соединенным Штатам в прекращении огня, пишет УНН со ссылкой на страницу Коваленко в Telegram.

россия просто выиграла время для проведения наступательных действий, отказав США в немедленном прекращении огня. Информационно военкоры россиян пишут, что им разрешили "воевать до победы". Даже не скрывают первоначальных намерений просто воевать дальше - говорится в сообщении.

Коваленко напомнил, что еще в марте 2022 года Украина была готова прекратить войну, однако россия не пошла на это.

"И это был первоначальный план путина, который Украина прекрасно понимала, и согласилась еще в марте остановить войну, а путин – нет", - подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что путин продолжит убивать украинцев и в дальнейшем, если не оказывать давление на него.

"Без давления путин просто продолжит убивать. Слова для него ничего не значат, он манипулирует для выигрыша времени, всегда так делал еще с 2014 года", - подытожил глава ЦПД.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил об определенном прогрессе после 2,5-часового телефонного разговора с владимиром путиным. Он добавил, что рассчитывает на встречу с путиным и верит в возможность завершения войны в Украине.

Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня, но оценить, достаточны ли усилия Киева, пока сложно. Он надеется на решение проблемы.